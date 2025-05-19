На YouTube было опубликовано 37-минутное видео с геймплеем Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, предназначенное для Nintendo Switch 2. Согласно информации от VGC, это видео было создано на основе закрытой сборки.

На YouTube появилось почти сорокаминутное видео, демонстрирующее работу Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на портативной консоли Nintendo Switch 2. Ролик, опубликованный до официального релиза, объединяет фрагменты геймплея, включая вождение по Найт-Сити, боевые столкновения и кинематографические сцены. По данным VGC, материалы взяты из закрытой сборки, распространяемой CD Projekt RED среди СМИ и блогеров для создания обзоров.

Представители польской студии ранее подтвердили, что версия для Switch 2 использует технологию NVIDIA DLSS для масштабирования изображения. Это позволяет игре достигать разрешения 1080p в док-режиме и 720p в портативном при частоте кадров до 40 FPS в режиме «Производительность». В режиме «Качество» частота стабилизируется на уровне 30 FPS, хотя в динамичных сценах возможны просадки до 20 FPS.

CD Projekt RED также анонсировала поддержку кросс-сохранений между всеми платформами, включая ПК, PlayStation и Xbox. Это значит, что игроки смогут продолжить прохождение с того же момента на Switch 2. Помимо основной игры, в Ultimate Edition войдет дополнение Phantom Liberty, а управление адаптировано под особенности консоли: гироскопическое прицеливание, сенсорный экран и функция «мыши» с использованием Joy-Con.

Специалисты Digital Foundry, изучив ранние версии, отметили необходимость дальнейшей оптимизации для стабилизации производительности в открытом мире. Несмотря на сниженную детализацию текстур и отсутствие трассировки лучей, визуальная составляющая сохраняет узнаваемый стиль оригинала, став настоящим техническим достижением для портативного устройства.

Релиз Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня 2025 года — в день начала продаж самой консоли. Игра выйдет в физическом издании на картридже объемом 64 ГБ и в цифровом формате через Nintendo eShop. Итоговые выводы о качестве порта будут сделаны после тестирования финальной версии, однако уже сейчас проект демонстрирует потенциал Switch 2 для запуска требовательных AAA-игр.