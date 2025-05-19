Компания Sandfall Interactive, разработчик ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, анонсировала подготовку официального выпуска плюшевой игрушки Эскью — главного героя проекта. Одновременно студия предостерегла поклонников от приобретения подделок через сторонние сайты.
По словам представителей Sandfall Interactive в официальном сообщении на Reddit, в интернете появились ресурсы, продающие плюшевые игрушки Эскью без необходимой лицензии. Разработчики уточнили, что такие площадки нередко размещают привлекательные изображения, созданные искусственным интеллектом, а сам товар может оказаться низкого качества либо вообще отсутствовать после оплаты.
Настоятельно призываем избегать покупки на подобных ресурсах, — подчёркивается в заявлении.
Также Sandfall Interactive подтвердила активную разработку официальной версии плюшевого Эскью.
Понимаем значимость Эскью для игроков и стремимся создать игрушку, соответствующую вашим ожиданиям. Пожалуйста, проявите терпение, — пояснили авторы. Подробности предстоящего релиза, включая даты выхода и внешний вид изделия, пока неизвестны.
Эскью является ключевым персонажем сюжета Clair Obscur: Expedition 33. Его популярность среди аудитории послужила стимулом для разработки брендированных сувениров, однако повышенный спрос привлёк внимание и мошенников.
Студия призвала пользователей проявлять осторожность и отслеживать новости через официальные источники. Игра Clair Obscur: Expedition 33 активно развивается, а интересующиеся проектом могут узнать больше подробностей из обзоров и публикаций сообщества.