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Greg_Novo
Sandfall предостерегла игроков от покупки поддельных плюшевых Эскью из Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive сообщила о мошеннических действиях, связанных с продажей плюшевых игрушек Эскью из Clair Obscur: Expedition 33. Компания подчеркнула, что официальный мерч ещё в процессе разработки, а товары, которые продаются через сторонние сайты с использованием изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, могут быть низкого качества или поддельными.

Компания Sandfall Interactive, разработчик ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, анонсировала подготовку официального выпуска плюшевой игрушки Эскью — главного героя проекта. Одновременно студия предостерегла поклонников от приобретения подделок через сторонние сайты.

По словам представителей Sandfall Interactive в официальном сообщении на Reddit, в интернете появились ресурсы, продающие плюшевые игрушки Эскью без необходимой лицензии. Разработчики уточнили, что такие площадки нередко размещают привлекательные изображения, созданные искусственным интеллектом, а сам товар может оказаться низкого качества либо вообще отсутствовать после оплаты.

Настоятельно призываем избегать покупки на подобных ресурсах, — подчёркивается в заявлении.

Также Sandfall Interactive подтвердила активную разработку официальной версии плюшевого Эскью.

Понимаем значимость Эскью для игроков и стремимся создать игрушку, соответствующую вашим ожиданиям. Пожалуйста, проявите терпение, — пояснили авторы. Подробности предстоящего релиза, включая даты выхода и внешний вид изделия, пока неизвестны.

Эскью является ключевым персонажем сюжета Clair Obscur: Expedition 33. Его популярность среди аудитории послужила стимулом для разработки брендированных сувениров, однако повышенный спрос привлёк внимание и мошенников.

Студия призвала пользователей проявлять осторожность и отслеживать новости через официальные источники. Игра Clair Obscur: Expedition 33 активно развивается, а интересующиеся проектом могут узнать больше подробностей из обзоров и публикаций сообщества.

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#clair obscur: expedition 33 #sandfall interactive
Источник: multiplayer.it
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