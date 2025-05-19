Компания Bethesda проявила интерес к фанатскому проекту Skyblivion и пригласила его создателей в свою студию. Там они обсудили возможность использования движка Skyrim для переработки игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. Несмотря на выход официального ремастера, Bethesda подтвердила важность моддинга для развития игровой индустрии.

После анонса The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered появились опасения, что это может негативно отразиться на судьбе Skyblivion — масштабного фанатского проекта, представляющего собой полную конверсию Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim. Но Bethesda не только не стала препятствовать создателям модификации, но и публично выразила им поддержку, а также пригласила команду в свою студию.

Ещё до официального анонса ремастера руководитель Skyblivion Rebelzize обратился к Bethesda с посланием:

Только любовь, никакой ненависти, — отреагировав на слухи о возможном ремейке. После показа Oblivion Remastered компания разослала всем участникам проекта бесплатные копии игры, отметив их труд словами «по-настоящему особенный».

Взаимное уважение перешло в более тесное сотрудничество: Bethesda официально пригласила команду Skyblivion в свою студию. Визит был документирован в соцсети X (бывшая Twitter) пользователем @Rebelzize, который выразил благодарность Bethesda за тёплый приём и проведённую экскурсию.

Наблюдать энтузиазм сотрудников Bethesda относительно @TESRSkyblivion было абсолютно сюрреалистично, — отметил он. Опубликованные фотографии демонстрируют моддеров рядом с разработчиками Bethesda, включая руководителя студии Тодда Говарда, во время обсуждения проекта в переговорной комнате.

Bethesda давно признаёт значение модификаций для длительного успеха своих игр, поэтому поддержка Skyblivion кажется вполне закономерной. Компания не только сохраняет позитивный образ, но и получает шанс обратить внимание на талантливых специалистов. Похожая история произошла ранее с проектом Fallout: London, после которого несколько участников были приглашены на работу.

Несмотря на выпуск Oblivion Remastered, дата выхода Skyblivion остаётся прежней — 2025 год. Проект продолжает оставаться одним из наиболее ожидаемых среди фанатских конверсионных проектов, а поддержка Bethesda дополнительно подчёркивает его ценность для геймерской аудитории.