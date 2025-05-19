Разработка Grand Theft Auto VI, начавшаяся в 2018 году, заняла восемь лет и обошлась в более чем $1 миллиард, что делает её самой дорогой видеоигрой в истории, а задержка релиза до мая 2026 года объясняется стремлением к «революционному уровню качества» и реализации масштабных амбиций Rockstar Games по созданию крупнейшего открытого мира с улучшенными механиками и современными элементами сеттинга.

Согласно последнему финансовому отчёту компании Take-Two Interactive, полноценная разработка Grand Theft Auto VI началась в 2020 году, сразу после успешного релиза Red Dead Redemption 2. Однако предварительная работа над проектом стартовала значительно раньше — ещё в 2018-м, когда Rockstar Games приступила к концептуальной подготовке и созданию базового сценария. Таким образом, к моменту выхода игры 26 мая 2026 года общий срок разработки составит восемь лет, что сопоставимо с периодом создания Red Dead Redemption 2.

Официальные данные подтверждают, что бюджет проекта превысил миллиард долларов, что делает GTA VI самой дорогой видеоигрой в истории. Столь значительные инвестиции Take-Two Interactive обусловлены амбициозностью проекта: игра обещает стать крупнейшей в серии как по масштабу открытого мира, так и по детализации механик. Штат разработчиков сосредоточился на создании штата Леонида, вдохновлённого Флоридой, с обширными локациями, включающими мегаполис Вайс-Сити и его пригороды.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник подчеркнул, что задержка релиза с осени 2025 года до мая 2026-го была необходима для достижения «революционного уровня качества». По его словам, Rockstar Games получила полную творческую свободу, чтобы реализовать все задумки без компромиссов. «GTA VI превосходит предыдущие проекты студии по сложности и амбициям. Мы уверены, что результат превзойдёт ожидания игроков», — заявил Зельник.

Основой сюжета станет история пары авантюристов — Джейсона и Люсии, чьи действия приведут их к противостоянию с криминальными группировками Вайс-Сити. Игроков ждут улучшенные механики взаимодействия с NPC, динамическая система диалогов и расширенные возможности ограблений, вдохновлённые механиками Red Dead Redemption 2. Кроме того, в игру интегрируют элементы социальных сетей, включая аналог TikTok, что усилит погружение в современный сеттинг.

Несмотря на критику задержек, аналитики отмечают, что перенос релиза позволил избежать «сырого» выпуска, а инвестиции в доработку игры оправданны её коммерческим потенциалом. Ожидается, что GTA VI установит новый стандарт для индустрии, повторив успех предыдущих частей серии, разошедшихся тиражом свыше 410 млн копий.