Nintendo анонсировала функции доступности и новый формат релизов перед выпуском 5 июня 2025 года, сделав подписку Nintendo Switch Online обязательной для GameChat после 31 марта 2026 года.

Компания Nintendo подтвердила, что гибридная консоль Switch 2, выход которой запланирован на 5 июня 2025 года, получит расширенные функции специальных возможностей. Среди ключевых нововведений — преобразование текста в речь и транскрипция голосовых сообщений в режиме реального времени в рамках системы GameChat. Эти инструменты позволят игрокам с ограниченными возможностями удобнее взаимодействовать в онлайн-сессиях: введенный текст будет озвучиваться системой, а речь других участников — автоматически отображаться в текстовом поле.



Для упрощения коммуникации Nintendo сохранила поддержку USB-клавиатур, что особенно актуально для пользователей, испытывающих трудности с голосовым вводом. Однако бесплатный доступ к GameChat будет ограничен: с 31 марта 2026 года для использования функции потребуется активная подписка Nintendo Switch Online.

Параллельно компания прояснила вопросы, связанные с новым форматом физических релизов — картами игровых ключей (Game-Key Card). Данные носители, предназначенные для загрузки игр через интернет, не будут использоваться для внутренних проектов Nintendo. Такие франшизы, как Mario Kart World, The Legend of Zelda и Donkey Kong, по-прежнему выйдут на традиционных картриджах с полной версией игры. Карты Game-Key Cards остаются доступными для сторонних издателей, что позволяет снизить затраты на производство и предлагать игры в розничных сетях.

Новый подход к физическим копиям вызвал неоднозначную реакцию сообщества. С одной стороны, карты сохраняют возможность перепродажи и обмена, не привязываясь к учетной записи. С другой — их долгосрочная ценность ставится под сомнение из-за зависимости от серверов Nintendo: при их отключении носители станут бесполезными.

Анонс Switch 2 уже оказал значительное влияние на игровой рынок. Консоль с улучшенными техническими характеристиками, включая дисплей 1080p HDR и поддержку 4K в док-режиме, а также обширной стартовой линейкой, позиционируется как эволюция гибридного формата. Ожидается, что эти инновации укрепят позиции Nintendo в условиях растущей конкуренции и повысят доступность игр для широкой аудитории.