Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Nintendo анонсировала новые функции доступности для Switch 2 и уточнила формат физических релизов
Nintendo анонсировала функции доступности и новый формат релизов перед выпуском 5 июня 2025 года, сделав подписку Nintendo Switch Online обязательной для GameChat после 31 марта 2026 года.

Компания Nintendo подтвердила, что гибридная консоль Switch 2, выход которой запланирован на 5 июня 2025 года, получит расширенные функции специальных возможностей. Среди ключевых нововведений — преобразование текста в речь и транскрипция голосовых сообщений в режиме реального времени в рамках системы GameChat. Эти инструменты позволят игрокам с ограниченными возможностями удобнее взаимодействовать в онлайн-сессиях: введенный текст будет озвучиваться системой, а речь других участников — автоматически отображаться в текстовом поле.

Для упрощения коммуникации Nintendo сохранила поддержку USB-клавиатур, что особенно актуально для пользователей, испытывающих трудности с голосовым вводом. Однако бесплатный доступ к GameChat будет ограничен: с 31 марта 2026 года для использования функции потребуется активная подписка Nintendo Switch Online.

Параллельно компания прояснила вопросы, связанные с новым форматом физических релизов — картами игровых ключей (Game-Key Card). Данные носители, предназначенные для загрузки игр через интернет, не будут использоваться для внутренних проектов Nintendo. Такие франшизы, как Mario Kart World, The Legend of Zelda и Donkey Kong, по-прежнему выйдут на традиционных картриджах с полной версией игры. Карты Game-Key Cards остаются доступными для сторонних издателей, что позволяет снизить затраты на производство и предлагать игры в розничных сетях.

Новый подход к физическим копиям вызвал неоднозначную реакцию сообщества. С одной стороны, карты сохраняют возможность перепродажи и обмена, не привязываясь к учетной записи. С другой — их долгосрочная ценность ставится под сомнение из-за зависимости от серверов Nintendo: при их отключении носители станут бесполезными.

Анонс Switch 2 уже оказал значительное влияние на игровой рынок. Консоль с улучшенными техническими характеристиками, включая дисплей 1080p HDR и поддержку 4K в док-режиме, а также обширной стартовой линейкой, позиционируется как эволюция гибридного формата. Ожидается, что эти инновации укрепят позиции Nintendo в условиях растущей конкуренции и повысят доступность игр для широкой аудитории.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nintendo #switch #zelda #gamechat
Источник: multiplayer.it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
1
OnePlus Ace 5 Ultra станет первым смартфоном бренда с экраном 144 Гц и чипсетом Dimensity 9400+
+
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
+
Canon EOS R1 признана лучшей камерой года на Red Dot Design Awards 2025
3
Полные характеристики и рендеры Realme GT 7T просочились в сеть перед запуском
2
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
+
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
2
Консоль Powkiddy V90S с улучшенным экраном и Allwinner A133P готовится к выходу
1
Появилась информация о весе, толщине и малой емкости аккумулятора iPhone 17 Air
+
Путин поручил изучить возможность выращивания ГМО-деревьев
1
В Японии цены на игровую консоль Nintendo Switch 2 уже в два раза превышают рекомендованные
1
Ученые 3 российских университетов разработали аналог Starlink для высокоскоростной спутниковой связи
+
Defense Post: Испанская компания EM&E представила новую бронированную машину Ferox 6×6
+
Huawei установила мировой рекорд, запустив автопарк из 100 беспилотных карьерных самосвалов
+
GeForce RTX 3050 6 GB по FPS в играх на 14% уступила GeForce GTX 1660 Ti
7
Появились первые тесты GeForce RTX 5060: новинка на 16-26% быстрее RTX 4060 в одинаковых условиях
3
Студентка из США требует 8000 долларов за то, что преподаватель писал лекции с помощью ChatGPT
1
Президент РФ поручил ввести налоговый вычет для здоровых граждан
12
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
Приднестровье заявило о подготовке ЕС к военному конфликту с Россией
+

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
42
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
8
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
4
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
6

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
10:27
Хорошо А хорошо, что штаты поставляли ресурсы в Германию, ту же нефть до конца 42 года, правда? "Американцы торговали с нацистами и до вступления США во Вторую мировую и после того, как она началась. ...
Италия поставит Украине 400 БТР M113 в рамках пакета военной помощи на сумму €3 млрд
ИСКАНДЕР
10:23
Да как же так, а я то всегда считал, что 3050 примерно равна в производительности 1660, а тут оказывается она проигрывает 1660TI ! Да быть такого не может! Это же сенсация! )))
GeForce RTX 3050 6 GB по FPS в играх на 14% уступила GeForce GTX 1660 Ti
communyaka
10:22
Зачем вы тут пишете про линукс вообще, это не для ваших умов операционная система.
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Dark_Cloud
10:20
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
Повелитель драных котов
10:18
Ну ты и чорт.вообще слов нет
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
antiOVER
10:16
благодарю! статья интересная...
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Сергей Попов
10:14
Солнечная генерация сама по себе довольно не стабильная, а таким способом стабильность еще уменьшится. Молчу уже про расстояния на которые они будут укладываться.
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
Тюленьтий Ластоногов
10:13
Лол Не сторонник этого Дебилиан,но этот клоун явно не в себе. Вот на кой ляд лезть туда,если мозгами до сих пор в форточке застрял и не имеешь представления о чём угодно кроме окон... А тролльнули тя...
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Дмитрий Мишин
10:13
Aoostar ag02 уже есть, этот полная его копия, вероятно, один и тот же завод, а шильдики разные
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
Voldemaar
10:01
Углекислый газ и так поглощается силикатными горными породами.
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем