По данным Forbes, Bungie весьма обеспокоена запуском Marathon, особенно после использования графики, «украденной» у известного художника.

Компания Bungie, известная благодаря франшизам Destiny и Halo, оказалась в центре кризиса накануне запуска многопользовательского шутера Marathon. Согласно данным Forbes, ситуацию обострило подтверждение факта незаконного использования в игре графики цифрового художника ANTIREAL без его разрешения. Представители студии пояснили, что данные материалы были присвоены бывшим сотрудником, что негативно сказалось на имидже разработчиков.

Ситуация ухудшилась и вследствие отрицательных отзывов участников закрытого альфа-тестирования Marathon. Игроки указали на технические проблемы и игровой дисбаланс, вызвав упадок боевого духа среди сотрудников. Инсайдеры сообщают, что команда испытывает значительное давление ввиду страха, что неудача проекта поставит под сомнение будущее всей компании.

Изначально запланированные маркетинговые мероприятия подверглись изменениям: анонсирование нового трейлера и запуск предварительных заказов, намеченные на июнь, перенесены. Подход к проведению открытого бета-теста также скорректирован — вместо одного большого события в августе рассматриваются несколько последовательных этапов тестирования. Тем не менее, учитывая сроки выхода игры (23 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S), у Bungie остается крайне ограниченное время на устранение недостатков.

Пока студия предпринимает меры по урегулированию спора с ANTIREAL, для восстановления доверия игроков потребуется много времени и высокое качество итогового продукта.