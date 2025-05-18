Ubisoft анонсировала первый сезон «Операция “Рассвет”» для обновлённой версии Rainbow Six: Siege X с релизом 10 июня, представив новый режим «Двойной фронт», переработанные карты и изменения оператора Clash, а также подтвердив стратегическое партнёрство с Tencent для укрепления ключевых франшиз.

Компания Ubisoft представила первый сезон обновлённой версии тактического шутера Tom Clancy's Rainbow Six: Siege X под названием «Операция „Рассвет“». Основные детали проекта были раскрыты в кинематографическом трейлере, опубликованном разработчиками. Запуск сезона запланирован на 10 июня следующего года, а уже сегодня вечером состоится презентация, посвящённая десятилетию Rainbow Six: Siege, где Ubisoft расскажет о контенте предстоящего года, включая анонсы третьего и четвёртого сезонов.

По данным инсайдеров, в рамках «Операции „Рассвет“» игроков ждут переработанные карты и новый режим «Двойной фронт», формат 6 на 6. Цель режима — повысить вовлечённость сообщества за счёт динамичного геймплея. В трейлере также показаны изменения способностей оператора Clash: теперь она способна устанавливать щит на землю и дистанционно активировать электрические разряды.

На фоне анонса Ubisoft подтвердила стратегическое партнёрство с китайской компанией Tencent, предоставив ей права на ряд ключевых франшиз, включая Rainbow Six: Siege.