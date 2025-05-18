Death Stranding 2: On The Beach — это сиквел, преследующий ту же цель, что и фильм Джеймса Кэмерона «Чужие». Кодзима объяснил, как он размышлял над этой видеоигрой.

Разработчики анонсировали, что в предстоящей игре Death Stranding 2: On the Beach будет значительно больше боевых эпизодов по сравнению с первой частью. Режиссёр Хидео Кодзима подтвердил, что вдохновлялся классическими фильмами, чтобы переосмыслить игровой процесс.

В интервью журналу Edge Magazine Кодзима пояснил, что после завершения работы над первоначальным сценарием он предложил команде обратиться к кинематографу. В частности, разработчики изучили фильмы Ридли Скотта — «Чужой» и его продолжение «Чужие», снятое Джеймсом Кэмероном. Как отметил Кодзима, первый фильм Скотта был выдержан в жанре хоррора, где зрители постепенно знакомились с неизвестной угрозой, создавалась атмосфера напряжения и страха. Но ближе к финалу секрет раскрывался, и страх отступал.

Кэмерон, работая над продолжением, сместил акценты с ужаса на действие, придав фильму совершенно иное звучание. Такой подход вдохновил Кодзиму изменить концепцию Death Stranding 2. Игроки уже хорошо знают мир первой части, поэтому разработчики расширяют её за счёт динамичных боёв, добавляя игровому процессу новую глубину.

Боевая система останется верна духу оригинала, но станет ещё более насыщенной и разнообразной. Это должно привлечь внимание как фанатов первой части, так и новых игроков.