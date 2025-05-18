Карты Game-key представляют собой физические носители, содержащие лишь лицензионный ключ для цифровой загрузки, без игровых данных

Компания Nintendo официально подтвердила отсутствие планов по выпуску своих игр для консоли Switch 2 на картах Game-key. Соответствующее заявление было направлено изданию Nintendo Life. В нём уточняется, что внутренние проекты Nintendo — включая новые части Mario, Donkey Kong и другие франшизы — будут распространяться исключительно на традиционных картриджах с полной версией игры.

Карты Game-key представляют собой физические носители, содержащие лишь лицензионный ключ для цифровой загрузки, без игровых данных. Подобная практика уже применялась некоторыми играми для Nintendo Switch, а также на платформах PlayStation и Xbox. Тем не менее Nintendo сохраняет классический формат распространения для своих крупных проектов вроде Mario Kart World и будущей 3D Mario.

Сторонним издателям всё ещё будет доступна возможность выпустить игры для Switch 2 в формате Game-key. Помимо этого, Nintendo подтвердила наличие функции записи голосовых чатов (GameChat) на новой консоли, мотивируя это заботой о безопасности пользователей и предупреждением возможных нарушений правил поведения в сети.