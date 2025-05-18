Этот показатель еще раз подтвердил коммерческий успех проекта студии Gearbox Software.

По последним данным финансового отчета компании Take-Two Interactive, суммарные продажи игр серии Borderlands по состоянию на 31 марта 2025 года составили 93 млн копий. Этот показатель еще раз подтвердил коммерческий успех проекта студии Gearbox Software.

Самой популярной игрой остается Borderlands 2 (выпущена в 2012 году), общий объем продаж которой достиг отметки в 30 млн копий. Несмотря на смешанные отзывы критиков, Borderlands 3 оказалась успешной — было реализовано свыше 22 млн экземпляров, показав лучшие стартовые результаты среди всей серии.

Также отдельно упомянута игра-спин-офф Tiny Tina's Wonderlands, точное количество продаж которой не раскрывается. Отмечается лишь, что около 40 % её покупателей ранее не имели опыта взаимодействия с серией Borderlands, что позволяет говорить об эффективном расширении целевой аудитории.

Take-Two Interactive недавно завершила покупку Gearbox, приобретя компанию у группы Embracer Group, столкнувшейся с финансовыми трудностями. Серия Borderlands названа важным активом издательства и ключевым элементом корпоративной стратегии текущего финансового года.

Эти цифры подогревают ожидания относительно грядущего релиза Borderlands 4, способного существенно повысить общую выручку бренда. Дата выхода четвертой части официально пока неизвестна, однако аналитики прогнозируют скорое объявление даты анонса.