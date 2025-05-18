Режиссёр Фрэнсис Лоуренс недавно в своём интервью подтвердил, что работа над фильмом всё-таки ведётся.

В начале 2022 года стало известно о намерениях Netflix создать экранизацию культовой игровой серии BioShock. За прошедшее с тех пор время проект так и не перешёл в активную стадию производства. Тем не менее режиссёр Фрэнсис Лоуренс недавно в своём интервью подтвердил, что работа над фильмом всё-таки ведётся, несмотря на отсутствие начала съёмок.

Режиссёр подчеркнул сложность адаптации BioShock, отметив необходимость детально прорабатывать многие аспекты проекта. Вместе с тем, по его словам, работа движется вперёд.

Только вчера я получил новый сценарий, завтра, 7 мая, встречусь с автором — значит дело продвинулось,

— заявил Лоуренс журналу IGN.

Летом 2024-го появилась другая новость, о сокращении бюджета картины. Впрочем, кажется, что студия не отказалась от идеи экранизировать серию.