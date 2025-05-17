Студия 11 bit studios подвела итоги тестирования демоверсии своей предстоящей игры The Alters, выход которой запланирован на 13 июня 2025 года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Студия 11 bit studios подвела итоги тестирования демоверсии своей предстоящей игры The Alters, выход которой запланирован на 13 июня 2025 года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Согласно официальному заявлению разработчиков в Steam, пробную версию проекта скачали и опробовали более 270 тысяч пользователей.



В сообщении студии отмечается, что команда довольна полученными положительными отзывами и высоким уровнем интереса к проекту.

Энтузиазм игроков действительно вдохновляет, и мы чрезвычайно благодарны за такую поддержку,

— отмечают разработчики. При этом они предупредили, что демоверсия будет доступна лишь до 18 мая.

В рамках промокампании 11 bit studios также представила специальное приложение с использованием искусственного интеллекта, позволяющее пользователям «превратиться» в Яна Долского — главного героя The Alters. Сервис доступен на официальной странице игры под названием «Измени себя» и позволяет загрузить собственное фото для интеграции в игровую вселенную.