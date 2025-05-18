Студия-разработчик ShiftUp подтвердила, что уже ведет переговоры с Sony для поиска решения.

ПК-версия игры Stellar Blade столкнулась с проблемой, типичной для многих проектов, выходящих на платформе PlayStation: её нельзя купить в тех странах, где отсутствует доступ к службе PlayStation Network (PSN). Студия-разработчик ShiftUp подтвердила, что уже ведет переговоры с Sony для поиска решения.

Выяснилось, что покупка Stellar Blade на ПК заблокирована в регионах, где не функционирует PSN, несмотря на отсутствие обязательных требований привязывать игру к аккаунту Sony. Возникают вопросы — такие меры обычно применяют для многопользовательских проектов либо игр, тесно интегрированных в экосистему PlayStation. Здесь же мы имеем дело преимущественно с однопользовательским опытом, что делает данную ситуацию нестандартной.

Ограничение затронуло более 120 государств, где PSN официально не представлена. Представители ShiftUp сообщили, что изначально не предполагали столкнуться с такой ситуацией и теперь активно работают над её устранением. В своем официальном заявлении через соцсети студия отметила, что поддерживает интенсивные консультации с Sony и намерена найти решение в ближайшие дни.

Отдельное раздражение среди пользователей вызвала система защиты Denuvo. По этому поводу разработчики уточнили, что данная технология была доработана таким образом, чтобы минимизировать влияние на производительность компьютера, подчеркнув при этом необязательность аккаунта PSN для запуска игры.

Точных сроков снятия региональных ограничений пока назвать не могут, однако представители ShiftUp уверяют, что трудятся над решением проблемы.