Сообщается, что устройство сможет подключаться к телевизору через док-станцию — подобно Nintendo Switch — позволяя играть как в переносном формате, так и дома с улучшенной производительностью.

По данным издания Windows Central, компания Microsoft активно разрабатывает портативную игровую консоль Xbox, выход которой запланирован на 2027 год. Сообщается, что устройство сможет подключаться к телевизору через док-станцию — подобно Nintendo Switch — позволяя играть как в переносном формате, так и дома с улучшенной производительностью.

Ранее появлялись слухи о возможной интеграции процессоров ARM в следующее поколение Xbox после появления вакансий в Qualcomm, но источники, приближённые к Microsoft, отрицают данную информацию. Несмотря на это, разработка портативной версии устройства официально подтверждена.

Microsoft намерена представить сразу две новые модели Xbox нового поколения: классическая домашняя приставка, которая сменит нынешнюю Xbox Series X, и компактное портативное устройство с гибридной функциональностью. Оба варианта будут выпущены одновременно в 2027 году. Портативный вариант оснащён док-станцией для подключения внешнего экрана, а при подсоединении к телевизору получает дополнительный прирост производительности.

Пока официальных комментариев от самой компании не последовало, но инсайдеры подтверждают активные работы по подготовке новой платформы.