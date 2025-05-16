Этот необычный эксперимент стал возможным благодаря обновлённой физике в ремастере, подготовленном студией Virtuos.

Пользователь Reddit под ником Muaxh03 провёл шесть-семь часов, проверяя физический движок The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster — создав эффект домино из книг на кладбище Имперского города. Этот необычный эксперимент стал возможным благодаря обновлённой физике в ремастере, подготовленном студией Virtuos.

Игрок подчеркнул, что использовал лишь оригинальную версию игры, без модификаций, кроме команды генерации книг — их приходилось создавать внутрииговыми средствами, чтобы сэкономить время поиска вручную. В комментариях Muaxh03 добавил, что каждую книгу расставлял отдельно, вручную регулируя её позицию.

Работа оказалась весьма сложной: после каждой загрузки сохранений некоторые книги могли смещаться или двигаться неправильно из-за особенностей игрового движка. «Практически при каждом перезапуске всё рушилось, — пояснил игрок. — Отдельные экземпляры летели быстрее или медленнее, из-за чего цепочка домино периодически расстраивалась».

Однако итоговый результат впечатляет — видеоролик наглядно показывает масштабы проведённого труда. Данный пример ещё раз доказывает, насколько изобретательны геймеры, способные превратить простейшие игровые элементы в сложнейшие творчески выверенные эксперименты.