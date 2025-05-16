Игра станет одним из ключевых сторонних проектов в первый год жизни новой консоли.

Издание GameReactor сообщило, что Red Dead Redemption 2 планируют выпустить на Nintendo Switch 2 в течение 2025 года. Игра станет одним из ключевых сторонних проектов в первый год жизни новой консоли. Ожидается также обновление версий для PlayStation 5 и Xbox Series X|S с улучшениями графики и производительности под актуальные платформы.

Официальное подтверждение от Rockstar Games пока отсутствует, однако источники, близкие к разработке, утверждают, что работа над версией для Nintendo Switch 2 действительно ведётся. Ранее аналогичные слухи циркулировали вокруг таких игр, как Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake и Elden Ring, впоследствии подтвердивших выпуск на новую платформу. Это повышает вероятность достоверности текущей информации о переносе Red Dead Redemption 2.

Технически игра способна запуститься на Nintendo Switch 2, поскольку значительно более требовательные проекты уже анонсированы для этой системы. Вероятнее всего, версия для Switch 2 выйдет одновременно с обновлённой графикой и производительностью на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Сегодня никаких официальных сообщений ни от Rockstar Games, ни от Nintendo не поступало, следовательно, игрокам остаётся ждать дальнейшего развития событий.