Причиной этому послужило недавнее объявление компании Qualcomm

В последние месяцы среди технологических экспертов активно обсуждают возможность использования процессоров ARM в следующем поколении игровых приставок Xbox. Причиной этому послужило недавнее объявление компании Qualcomm о поиске сотрудника, поддерживающего разработку продуктов следующего поколения Surface и Xbox на основе решений Snapdragon. Тем не менее специалисты считают, что полный переход на новую архитектуру произойдёт нескоро — потребуется решить ряд серьёзных проблем совместимости с обширной библиотекой существующих игр.

Из описания вакансии становится ясно, что Qualcomm нуждается в менеджере клиентской поддержки, специализирующемся на продвижении платформ Snapdragon для продукции Microsoft. Хотя эта информация свидетельствует о намерении укреплять партнёрские отношения между компаниями, она не подтверждает факт начала разработки новой ARM-версии Xbox. Сейчас серия Surface уже широко применяет чипы ARM, тогда как Xbox исторически основана на архитектуре x86. Полноценное внедрение ARM-процессоров потребовало бы значительного обновления программного обеспечения для обеспечения обратной совместимости с предыдущими версиями игр.

По сообщениям портала Windows Central, вероятность того, что новое поколение Xbox перейдет на использование процессоров Qualcomm, крайне мала. Основным приоритетом Microsoft остаётся сохранение полной совместимости с текущей экосистемой. Упоминание Xbox в объявлении о вакансиях может означать стремление улучшить приложение Xbox для новых моделей Surface на платформе Snapdragon либо расширить поддержку игрового сервиса Xbox Play Anywhere.

С другой стороны, внутренние документы Microsoft, раскрытые во время судебного процесса против Федеральной торговой комиссии США (FTC), указывают на изучение компанией различных вариантов гибридных архитектур, включая возможное изменение аппаратной основы в долгосрочной перспективе. Перевод на ARM позволит создавать более энергоэффективные и компактные игровые устройства, что потенциально полезно для развития переносимых версий Xbox. Впрочем, аналитики полагают, что такие изменения технически сложно реализовать быстро, сохраняя стабильность работы самой популярной игровой платформы.

Итак, хотя Microsoft проявляет интерес к ARM-технологиям, следующая версия Xbox, вероятно, останется основанной на традиционной архитектуре x86. Возможно участие Qualcomm в новом релизе исключительно в роли поставщика некоторых комплектующих или интегратора специализированных сервисов.