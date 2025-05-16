На мероприятии Brandcast в Нью-Йорке была представлена новая технология, которая автоматически распознаёт моменты, когда зрители наиболее увлечены видео. В эти моменты реклама размещается наиболее эффективно.

YouTube представила новую функцию на основе искусственного интеллекта под названием Peak Points, призванную повышать эффективность рекламных кампаний. Технология, анонсированная в рамках мероприятия Brandcast в Нью-Йорке, автоматически определяет моменты наибольшей вовлечённости зрителей в видео, размещая рекламу именно в эти временные интервалы. Сейчас функция доступна в тестовом режиме ограниченному кругу рекламодателей.

Реклама остаётся основным источником доходов YouTube, позволяя монетизировать платформу и контент авторов. Компания ранее вводила разные форматы рекламы, включая обязательные к просмотру ролики в начале видео, боролась с использованием блокировщиков рекламы и тестировала возможность демонстрировать рекламные материалы во время остановки воспроизведения. Функция Peak Points развивает эту стратегию, нацеленную на увеличение числа просмотров рекламы.

Технология основана на анализе видеоконтента искусственным интеллектом модели Gemini. Алгоритм сканирует видеопоток, определяя ключевые моменты повышенного зрительского интереса — например, эмоциональные пики сюжета или драматические паузы перед важными событиями. Демонстрационный пример показал успешное определение оптимального места размещения рекламного блока прямо перед сценой предложения руки и сердца.

Gemini исследует видеоматериал покадрово, учитывая также текстовую расшифровку звуковой дорожки. YouTube не уточняет, применяются ли в процессе анализа данные о поведении пользователей, такие как повторные просмотры определённых фрагментов или частые паузы.

Запуск функции Peak Points способен существенно улучшить результаты интеграции рекламы, хотя восприятие зрителями такого подхода пока вызывает вопросы. После окончания тестирования YouTube обещает раскрыть больше подробностей работы новой системы и планы её масштабирования.