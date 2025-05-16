Ключевые изменения включают интеграцию каналов и сообществ, а также обновлённый интерфейс, который теперь больше похож на веб-версию и приложение для macOS.

Meta* выпустила обновление для бета-версии WhatsApp на Windows, доступной в Microsoft Store. Основные нововведения — интеграция каналов и сообществ, а также обновлённый интерфейс, близкий к веб-версии и приложению для macOS.

В новой версии появилась отдельная вкладка «Каналы», позволяющая пользователям Windows подписываться на интересные темы и просматривать обновления прямо с компьютера. Раньше эта возможность была доступна лишь владельцам Mac. Для удобного поиска добавлен каталог каналов, сортированных по категориям. Подписки синхронизируются между устройствами: каналы, выбранные на смартфоне (Android или iOS), автоматически появляются в Windows-приложении, и наоборот.

Также улучшены возможности управления сообществами. Пользователи теперь могут просматривать их через боковую панель, аналогично веб-версии. Это облегчает работу с объявлениями и событиями без постоянного перехода на мобильный телефон. Активные группы внутри сообществ выделяются чётче, ускоряя доступ к обсуждению.

Интерфейс приложения стал более интуитивным благодаря улучшенной навигации и быстрому доступу к основным функциям. Ожидается скорое появление стабильной версии с дополнительными улучшениями.

*Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России