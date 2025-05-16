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Greg_Novo
Take-Two объяснила задержку GTA 6 стремлением разработчиков к совершенству
Штраус Зельник заявил, что дополнительное время, выделенное на разработку игры, является разумной инвестицией, поскольку этот проект обещает стать самым масштабным в истории Rockstar Games.

В ходе презентации финансового отчёта компания Take-Two Interactive подробно рассказала о разработке Grand Theft Auto VI и причинах переноса релиза. Генеральный директор Штраус Зельник сообщил, что выделение дополнительного времени на разработку игры является оправданной инвестицией, поскольку проект обещает стать самым амбициозным в истории студии Rockstar Games.

Полноценная разработка GTA 6 началась в 2020 году, после выхода Red Dead Redemption 2. Однако подготовительные работы велись значительно раньше — препродакшн стартовал ещё в 2018-м. В результате общий цикл создания игры стал одним из самых длительных в игровой индустрии. Официальный релиз назначен на 26 мая 2026 года.

Зельник подчеркнул, что Grand Theft Auto VI превышает масштаб и сложность всех предыдущих проектов Rockstar, а потому требует дополнительного времени для полной реализации.

Недавно вышел второй трейлер GTA 6, собравший за считанные дни сотни миллионов просмотров на YouTube и других платформах. Аналитики полагают, что перенос даты релиза может негативно сказаться на продажах консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S, ведь многие покупатели откладывают покупку устройств в ожидании выхода игры.

Несмотря на задержку, интерес к проекту остаётся беспрецедентным. Rockstar Games продолжает работу над Grand Theft Auto VI, стремясь предложить геймерам совершенно новый уровень открытого мира и повествования.

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#playstation 5 #gta 6 #take-two interactive #grand theft auto vi
Источник: multiplayer.it
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