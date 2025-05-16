Вместе с запуском разработчики из ShiftUp выпустят обновленную версию с дополнительным контентом и техническими улучшениями, которые также появятся в версиях для PlayStation 5 бесплатно.

Компания Sony официально подтвердила дату релиза Stellar Blade на ПК — игра станет доступна пользователям Windows 12 июня. Разработчики из ShiftUp выпустят обновленную версию с дополнительным контентом и техническими улучшениями, которые также появятся в версиях для PlayStation 5 бесплатно.

Версия для ПК предложит эксклюзивные возможности, такие как поддержка технологий NVIDIA DLSS 4, DLAA и NVIDIA Reflex для повышения качества графики и уменьшения задержки ввода. Игра оптимизирована для технологии AMD FSR3, что позволяет достичь неограниченной частоты кадров, позволяя игрокам максимально задействовать потенциал своего оборудования. Поддерживаются сверхширокоэкранные дисплеи с соотношением сторон от 5:4 до 32:9, включая 21:9 и 32:9. Игроки смогут использовать контроллер DualSense и настроить параметры управления по своему вкусу.

Отдельное внимание уделили совместимости с портативными платформами: подтверждено, что Stellar Blade запустится на Steam Deck. Официальное демонстрационное видео показывает уверенную работу игры на данной аппаратной платформе.

Кроме технического апгрейда, ожидается появление нового контента. В режиме «Испытания Манна» игроку предстоит бой с уникальным боссом, победа над которым даст доступ к костюму «Королевский страж». Добавлено ещё 25 новых нанокостюмов, среди которых есть бесплатная коллекция «Багровое крыло». Обладатели версии для PS5 получат весь этот дополнительный контент вместе с выпуском ПК-версии.