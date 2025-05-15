Такое решение обусловлено несколькими факторами — возможным влиянием переноса даты выхода игры Grand Theft Auto VI (GTA 6), а также увеличением импортных пошлин в США.

Компания Sony пересмотрела прогноз по продажам игровой консоли PlayStation 5 в сторону уменьшения на 2025 финансовый год. Теперь ожидается реализация 18 миллионов устройств вместо первоначально планируемых 21 миллиона. Такое решение обусловлено несколькими факторами — возможным влиянием переноса даты выхода игры Grand Theft Auto VI (GTA 6), а также увеличением импортных пошлин в США.

Аналитики считают, что отсрочка релиза GTA 6 до 2026 года отрицательно скажется на продажах PS5, ведь такие крупные хиты традиционно повышают интерес покупателей к консолям. Представители Sony добавили, что недостаток громких эксклюзивов в ближайшие месяцы тоже поддерживает осторожные прогнозы компании. Помимо прочего, она сталкивается с ростом расходов вследствие введения новых таможенных сборов на продукцию китайского производства в США, что потенциально способно увеличить розничные цены на приставки.

Хотя прогноз скорректирован в меньшую сторону, текущее положение дел остаётся удовлетворительным: в первом квартале 2025-го отгружено уже 2,8 миллиона единиц. Тем не менее в Sony подчёркивают, что цикл жизни данной модели подходит к концу, и теперь внимание больше сосредоточится на развитии цифровых услуг и ПО. Компания активно вкладывается в создание эксклюзивного контента и развитие облачных технологий, стремясь удержать пользователей перед выходом нового поколения игровых платформ.

Специалисты полагают, что временные трудности вроде повышения пошлин и отсутствия крупных игр повлияют лишь кратковременно, тогда как перспектива Sony выглядит уверенно благодаря мощному арсеналу внутренних студий и развитой экосистеме платформы. Предполагается, что корпорация анонсирует свежие стратегии в течение ближайшего года, компенсируя возможные колебания спроса.