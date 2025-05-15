Переход на гибридный режим с обязательным присутствием минимум три дня в неделю запланирован на начало 2025 года.

Компания Electronic Arts (EA) объявила о новых правилах для сотрудников, обязывающих возвращаться к офисной работе. Решение затронет разработчиков из студии DICE, известной серией игр Battlefield, и другие подразделения EA. Переход на гибридный режим с обязательным присутствием минимум три дня в неделю запланирован на начало 2025 года.

Такое решение руководства вызвало недовольство среди части сотрудников, которые боятся, что возвращение в офис отрицательно повлияет на карьеру и производительность. Многие уже привыкли эффективно работать удалённо во время пандемии и считают ненужным обязательное присутствие в офисе. Работники также беспокоятся, что новая политика приведёт к уходу талантливых специалистов, предпочитающих гибкость рабочего графика.

Официальных пояснений от EA касательно причин нововведений пока нет, хотя в игровой индустрии такие меры обычно объясняются улучшением коммуникаций внутри команды и ускорением процесса разработки. Похожие шаги ранее предприняли и другие крупные компании, такие как Sony и Ubisoft, вызвав аналогичную негативную реакцию сотрудников.

Вместе с тем некоторые эксперты полагают, что возвращение к офису позитивно отразится на корпоративной культуре и командной динамике. Критики же предупреждают о возможных рисках снижения мотивации персонала и утраты ключевых сотрудников, выбирающих компании с более мягкими требованиями.