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Greg_Novo
Bungie представила Destiny: Rising, бесплатную мобильную версию популярного шутера
Действие игры будет происходить в общем мире, простирающемся от святилища Хейвен до ледяного древнего метро Цзянши и засушливых просторов Разлома Красного моря.

Компания Bungie совместно с китайским издателем NetEase представила Destiny: Rising, бесплатную мобильную версию научно-фантастического шутера, которая пройдет закрытый альфа-тест с ограниченным доступом на iOS и Android в ноябре этого года. Сотрудничество между Bungie и NetEase началось еще в 2018 году и в 2022 году появились сообщения о работе над переносом Destiny на мобильные устройства. Теперь плоды этих усилий стали известны: Destiny: Rising — это совершенно новое приключение, разворачивающееся в альтернативной временной шкале Destiny, исследующее сюжет в эпоху после Темного века.

«С помощью легендарных Железных Лордов, - рассказывает Bungie, - человечество освободилось от оков тирании и начало объединяться против инопланетных сил, намеревающихся его уничтожить. Среди хаоса этой ранней эпохи Города новое поколение Светоносцев, воскрешенных таинственными сущностями, известными как Призраки, отправляется восстанавливать авторитет человечества и обеспечивать его будущее». Действие игры будет происходить в общем мире, простирающемся от святилища Хейвен до ледяного древнего метро Цзянши и засушливых просторов Разлома Красного моря. В игру включены режимы одиночной игры, кооперативного и соревновательного мультиплеера, причем некоторые из них будут знакомы игрокам Destiny, а другие — совершенно новые. NetEase подтвердила наличие PvP и PvE, включая кампании и кооперативные бои на шесть игроков.

Destiny: Rising также обещает разнообразный состав играбельных персонажей, включая знакомые лица из прошлого Destiny и множество новых, интригующих персонажей — все с уникальными способностями и историями. В игру можно будет играть от первого или от третьего лица с помощью контроллера или сенсорного экрана, что стало возможным благодаря патентам, поданным Bungie в 2022 году. Дата выхода Destiny: Rising пока не объявлена, но на 1 ноября запланирован закрытый альфа-тест, регистрация на который уже открыта на официальном сайте.

Сегодняшний анонс следует за непрерывным потоком новостей о Destiny 2, включая недавнее подтверждение того, что в следующем году в расширении Codename: Apollo появится направление, вдохновленное Metroidvania, поскольку Bungie продолжает свои усилия по укреплению энтузиазма в отношении будущего игры на фоне значительных увольнений в студии.

#bungie #destiny: rising
Источник: eurogamer.net
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Bungie анонсировала крупное расширение для Destiny 2 в стиле Metroidvania
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