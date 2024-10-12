Хотя закон официально вступит в силу только в следующем году, компания Valve уже внесла изменения в корзину Steam, чтобы подчеркнуть, что покупатели приобретают лицензию.

В преддверии вступления в силу нового калифорнийского закона, требующего от магазинов разъяснять покупателям, что они приобретают лишь лицензию на цифровой контент, а не право собственности на него, компания Steam ввела соответствующее сообщение на месте покупки.

Новое законодательство Калифорнии, подписанное губернатором Гэвином Ньюсомом в конце сентября, направлено на то, чтобы потребители лучше понимали временный характер владения цифровым контентом. Закон запрещает продавцам использовать слова «купить, приобрести или любой другой термин, который разумный человек может понять как предоставление неограниченного права собственности на цифровой товар». Вместо этого они обязаны размещать «ясное и заметное заявление», объясняющее характер сделки.

Хотя закон официально вступит в силу только в следующем году, компания Valve уже внесла изменения в корзину Steam, чтобы подчеркнуть, что покупатели приобретают лицензию. Эти изменения были представлены на международном уровне, включая Великобританию. Теперь в корзине Steam под кнопкой «Продолжить оплату» отображается сообщение: «При покупке цифрового продукта предоставляется лицензия на этот продукт в Steam». После этого следует ссылка на подписное соглашение Steam, содержащее дополнительную информацию.

Новое законодательство Калифорнии не распространяется на игры, предлагаемые в рамках подписки, на игры, «продаваемые» или раздаваемые бесплатно, а также на игры, которые можно загрузить и играть в них постоянно в автономном режиме. Это не помешало GOG, магазину, известному своей приверженностью к играм без DRM, стать немного нахальнее в свете изменений Steam. «Поскольку баннеры на кассах в тренде», - написала компания в посте в социальных сетях, - „мы подумываем о том, чтобы самим повесить такой“. Он включал в себя макет корзины GOG, дополненный новым сообщением: «При покупке цифрового продукта на GOG вы получаете его оффлайн-установщики, которые не могут быть у вас отобраны».