Google Recorder это инструмент, который предлагает краткую расшифровку в режиме реального времени.

Google Recorder на устройствах Pixel, это удобный инструмент, который предлагает краткую расшифровку в режиме реального времени. Встроенный в устройство Gemini Nano LLM Google обрабатывает записи длиной до 15 минут, а в последних флагманах серии Pixel 9 продолжительность увеличена до 40 минут. Теперь Google готовит к выпуску совершенно новое приложение Recorder, но не для смартфонов.

По данным 9to5Google, Google выпустит новое приложение Recorder для Chromebooks в ближайшем обновлении ChromeOS 130, которое ожидается в этом месяце. Напомним, что в ChromeOS 129 Chromebooks получили новое сочетание клавиш для быстрой вставки, оповещения о подключении периферийных устройств, новые элементы управления яркостью в приложении «Настройки» и функцию «Живой перевод». В ChromeOS 130 новое приложение Recorder будет включать функции офлайн-транскрипции, идентификации диктора и резюме на основе ИИ. Однако не все функции будут доступны на всех моделях Chromebook.

Сгенерированные ИИ стенограммы будут доступны только для устройств Chromebook Plus, а все остальные функции появятся на всех Chromebook, которые получат Chrome130. 9to5Google предполагает, что пользователям Chromebook Plus потребуется загрузить модель с 2 ГБ памяти для использования сводок ИИ, а для автономной транскрипции потребуется модель с 100 МБ памяти. Приложение Recorder сможет записывать внутреннее и внешнее аудио для создания транскриптов. Идентификация диктора в транскриптах первоначально будет доступна только на английском языке (США), и пока неизвестно, будут ли добавлены другие языки и когда.

Приложение будет иметь дизайн Material You с элементами управления воспроизведением, включая возможность регулировки скорости воспроизведения от .25x до 2x, поиск по транскриптам, перемотку вперед или назад на десять секунд и многое другое. Пользователи также смогут изменять размер приложения. Записи будут храниться локально, но пользователи смогут экспортировать их и транскрипты в формате .txt.