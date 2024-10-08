Точная дата выхода Assassin’s Creed Mirage в Steam пока неизвестна, но Ubisoft сообщила, что игра появится в конце этого месяца

Ubisoft объявила о своём решении выпускать новые игры в Steam с первого дня после релиза. Первым проектом, который появится на площадке Valve, станет Assassin’s Creed Mirage. Assassin’s Creed Mirage была выпущена в октябре прошлого года на консолях и ПК, но не через Steam. Теперь же игроки смогут приобрести игру на популярной платформе.

Действие игры разворачивается в Багдаде IX века. Игроки познакомятся с историей Басима, хитрого уличного вора с кошмарными видениями, который ищет ответы и справедливость. Присоединившись к древней организации, игроки смогут постичь новое вероучение, которое изменит судьбу Басима.

Точная дата выхода Assassin’s Creed Mirage в Steam пока неизвестна, но Ubisoft сообщила, что игра появится в конце этого месяца. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого. Несмотря на то что в последние годы Ubisoft не выпускала свои игры в Steam с самого начала, некоторые проекты всё же попали на платформу. Например, Assassin’s Creed Valhalla и градостроительная стратегия Anno 1800 были выпущены в Steam в 2022 году, хотя ранее были доступны в других магазинах.



