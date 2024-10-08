В заявлении, опубликованном в ответ на вердикт, Google сообщила, что будет противостоять решению и попросит приостановить необходимые изменения, «чтобы сохранить последовательный и безопасный опыт для пользователей и разработчиков».

Американский судья признал Google незаконной монополией через свой магазин приложений для смартфонов. Это крупная победа для компании Epic Games, которая вела судебную тяжбу с Google. Google, которая обжалует решение суда, обязана в следующем году разрешить сторонним магазинам, таким как Epic Games Store, выходить в Google Play Store на территории США. По крайней мере, в течение следующих трёх лет Google также будет вынуждена разрешить пользователям платить через альтернативные способы, а не только через Google Play Billing, с которого Google получает 30%.

В заявлении, опубликованном в ответ на вердикт, Google сообщила, что будет противостоять решению и попросит приостановить необходимые изменения, «чтобы сохранить последовательный и безопасный опыт для пользователей и разработчиков». Google утверждает, что вердикт должен быть пересмотрен, поскольку он противоречит решению по менее успешному судебному процессу Epic с Apple, и что, поскольку компания существует в условиях конкуренции с Apple, она также не обладает монополией.

Босс Epic Games Тим Суини привёл язвительный каламбур, указав на то, что Android уже является «открытой» платформой, которая позволяет загружать сторонние файлы и даёт возможность пользователям загружать Epic Games Store. Однако борьба Epic Games заключается в том, чтобы упростить процесс доступа к Epic Games Store, который в настоящее время требует сложного процесса, где пользователи видят различные «пугающие экраны», призванные оттолкнуть их. Epic Games уже подала новый иск против Google и бывшего партнёра Samsung за то, что они, по её словам, заранее усложнили процесс загрузки Epic Game Store на телефонах Android.