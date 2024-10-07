Кроме того, PIF имеет долю в EA и приобрёл долю в 840 млн фунтов стерлингов в Embracer Group в 2022 году.

Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии планирует диверсифицировать свою экономику, которая до сих пор зависит от нефти, за счёт укрепления игрового и развлекательного бизнеса. Об этом сообщил заместитель председателя PIF. Фонд уже владеет долями в таких игровых компаниях, как Capcom, Nexon, Nintendo, Take Two Interactive и Activision Blizzard. Эти доли передаются дочерней компании Savvy Games Group.

Кроме того, PIF имеет долю в EA и приобрёл долю в 840 млн фунтов стерлингов в Embracer Group в 2022 году. Однако в начале этого года фонд отказался от крупного стратегического партнёрства с Embracer на сумму 2 млрд долларов, что привело к резкому падению акций последней в мае этого года. Хидео Кодзима, известный японский геймдизайнер, также прокомментировал встречу с принцем Фейсалом бин Бандаром бин Султаном Аль Саудом в прошлом году. Принц Фейсал, вице-председатель PIF, подчеркнул важность поддержания связи и правильного выполнения всех действий. PIF также участвует в других развлекательных бизнесах, включая спорт и кино.

Новость о возможном увеличении доли в Nintendo появилась после нескольких ключевых событий для Саудовской Аравии и её игрового портфеля, включая проведение следующих Олимпийских игр, по экспорту и новой серии Overwatch Champions Series (OWCS). Savvy Gaming Group является дочерней компанией Общественного инвестиционного фонда, который возглавляет принц Мухаммед бин Салман.