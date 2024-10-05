Это связано с тем, что последние несколько лет для Ubisoft были непростыми: компания столкнулась с многочисленными противоречиями и неудачными релизами.

Компания Tencent Holdings Ltd. и семья Гиллемо, основавшая Ubisoft Entertainment SA, рассматривают возможность выкупа издателя. Это связано с тем, что последние несколько лет для Ubisoft были непростыми: компания столкнулась с многочисленными противоречиями и неудачными релизами. Ubisoft была основана в конце 1980-х годов. Изначально компания выпускала игры для ПК и лицензионные портативные игры. В 1995 году Ubisoft добилась большого успеха с оригинальной игрой Rayman для PlayStation. С тех пор компания превратилась в одного из крупнейших издателей в индустрии, опираясь на такие крупные франшизы, как Splinter Cell, Assassin’s Creed и Prince of Persia.

Однако последние годы были не такими успешными для Ubisoft. Игра Star Wars Outlaws, вышедшая в августе, не оправдала ожиданий компании по продажам. Вскоре после релиза акции Ubisoft упали до 10-летнего минимума. Ещё одной проблемой стала отсрочка выхода игры Assassin’s Creed Shadows до 14 февраля 2025 года после многочисленных споров. Инвесторы призывали Ubisoft стать частной компанией в связи с этими проблемами. Теперь, похоже, компания может быть выкуплена. Представители Tencent и семьи Гиллемо пока отказываются от комментариев по этому поводу.

Ранее в этом году Юрай Крупа из AJ Investments написал письмо, в котором рекомендовал Ubisoft стать частной компанией впервые с 1996 года. Другие авторы предложили нынешнему генеральному директору Ubisoft Иву Гиймо уйти в отставку. Также предлагалось сократить штат и переориентировать компанию на такие известные IP, как Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed и Watch Dogs. Акции Ubisoft выросли примерно на 33% в Париже с момента появления новостей о потенциальном выкупе. Пока ещё слишком рано говорить о том, состоится ли выкуп, но многие согласны с тем, что издателю необходимы перемены.