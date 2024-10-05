Эти устройства имеют определённые ограничения, связанные с обработкой данных в облаке, а не на самом устройстве.

Если вам нужен тонкий и лёгкий ноутбук, Chromebook может стать отличным выбором. Однако эти устройства имеют определённые ограничения, связанные с обработкой данных в облаке, а не на самом устройстве. Это приводит к тому, что их встроенная вычислительная мощность и объём памяти значительно ниже среднего.

В обновлении ChromeOS M129 компания Google планирует расширить функциональность Chromebook, добавив новые возможности. Среди них:

Quick Insert — новая горячая клавиша, которая позволяет легко добавлять ссылки, эмодзи и другие элементы. Она обеспечивает быстрый доступ к функции «Help me write» с помощью GeminiAI и позволяет вставлять ссылки прямо из недавней истории.

Уведомления о добавлении периферийных устройств — Chromebook теперь предупреждает пользователя о подключении клавиатуры или мыши, что является стандартной функцией для Windows.

Регулировка яркости на лету — пользователи могут регулировать яркость дисплея и клавиатуры в реальном времени с помощью новых элементов управления в приложении «Настройки».

Select-to-Speak — функция, которую можно активировать с помощью сочетания клавиш без необходимости включать её в настройках.

PIN-код как аутентификатор — возможность установить PIN-код в качестве метода аутентификации на всех устройствах ChromeOS.

Live Translate — функция, которая позволяет переводить титры в прямом эфире на выбранный язык. Она может быть полезна для общения с людьми, говорящими на разных языках, и поддерживает естественный ритм речи.

Хотя некоторые из этих функций уже доступны на других устройствах, обновление ChromeOS M129 сделает Chromebook ещё более привлекательным выбором для пользователей, ищущих портативное и удобное решение.