Объявление о сотрудничестве было сделано на южнокорейском сайте Krafton.

Palworld – это игра, которая завоевала заметную популярность среди игроков на консолях и ПК, несмотря на то, что она ещё даже не вышла из раннего доступа. Разработчик игры, Pocketpair, заключил соглашение с Krafton и её дочерней компанией PUBG Studios о создании мобильной версии Palworld.

Подробности о разработке мобильной версии пока неизвестны. Объявление о сотрудничестве было сделано на южнокорейском сайте Krafton. Из него стало известно, что разработкой займётся PUBG Studios. Однако когда можно ожидать запуска игры, как она будет монетизироваться и какие мобильные платформы получат игру – всё это пока остаётся под вопросом.

Nintendo, известная своей сутяжнической натурой, подала иск против Palworld, пытаясь отсудить право на существование игры. Если Nintendo выиграет дело, это может повлиять на возможность выпуска мобильной версии Palworld. Однако есть и хорошие новости. Многие крупные компании, такие как Microsoft, которая заплатила за ограниченную эксклюзивность и Krafton, которая заключила сделку на создание мобильной версии, заинтересованы в успехе Palworld. Это может помочь в борьбе с Nintendo.

Даже если Pocketpair будет признана виновной в нарушении патентов Nintendo, это не означает, что игра автоматически исчезнет. Скорее всего, придётся изменить некоторые основные механики. Таким образом, несмотря на судебный иск Nintendo, Palworld продолжает развиваться и получать поддержку от крупных компаний. Это даёт надежду на то, что мобильная версия игры станет одним из лучших клонов Pokémon для Android, если всё пойдёт хорошо.