Google Circle to Search — это функция, которая позволяет выделить определённую область на экране и быстро найти информацию о ней в интернете.

Недавно стало известно, что функция Circle to Search от Google, которая раньше работала только с изображениями и веб-страницами, скоро будет доступна и для видео. Circle to Search — это функция, которая позволяет выделить определённую область на экране и быстро найти информацию о ней в интернете. Раньше она была доступна только для изображений и веб-страниц, но теперь Google планирует расширить её возможности и на видео.

Согласно утечкам, пользователи смогут использовать Circle to Search для поиска информации внутри видео. Это будет работать как с локально сохранёнными видео, так и с видео, встроенными в веб-страницы или размещёнными на YouTube. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно будет просто нарисовать круг вокруг интересующей области на видео, и Google начнёт поиск информации, связанной с этим фрагментом.

Например, можно будет быстро найти информацию о продукте, показанном в видео, или узнать больше о месте, которое вы видите на экране. Ожидается, что эта функция станет доступной в ближайших обновлениях Google App.