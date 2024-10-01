Согласно утечкам, OnePlus 13 будет оснащён 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и технологией LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), которая позволяет динамически изменять частоту обновления экрана для экономии энергии.

Недавно в интернете появились первые изображения дисплея нового смартфона OnePlus 13. Одним из ключевых нововведений OnePlus 13 станет использование дисплея от компании BOE, а не от Samsung, как это было в предыдущих моделях. Новый экран, известный как BOE X2, обещает повышенную яркость и энергоэффективность.

Согласно утечкам, OnePlus 13 будет оснащён 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и технологией LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), которая позволяет динамически изменять частоту обновления экрана для экономии энергии. Также ожидается, что экран будет иметь микрокривизну, что придаст устройству более элегантный и современный вид. Ожидается, что официальное представление смартфона состоится в ближайшие месяцы.