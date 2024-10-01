Одна из главных целей обновления — сделать интерфейс приложения более интуитивным и доступным.





Google Keep, популярное приложение для создания заметок и списков, скоро получит значительные изменения в интерфейсе. Недавно стало известно, что компания Google тестирует новый дизайн кнопки быстрого доступа (FAB), который должен упростить процесс создания заметок и списков. Новый дизайн предполагает использование плавающей кнопки, расположенной в центре нижней части экрана. Это позволит пользователям быстрее и проще создавать новые заметки и списки, не тратя время на поиск нужной функции.

Пользователи смогут легко переключаться между различными типами заметок, такими как текстовые заметки, списки дел или голосовые записи. Ожидается, что новое обновление будет доступно в ближайшее время, и пользователи смогут оценить все преимущества нового интерфейса.







