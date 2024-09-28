Согласно анализу последнего обновления Google Meet, в коде приложения были найдены строки, указывающие на скорое прекращение поддержки на Android TV.

Google Meet, популярное приложение для видеоконференций, скоро перестанет работать на платформе Android TV.

Согласно анализу последнего обновления Google Meet, в коде приложения были найдены строки, указывающие на скорое прекращение поддержки на Android TV. Это подтверждает, что Google планирует убрать возможность использования Meet на этой платформе в ближайшее время. Аналогичное решение уже было принято для телевизоров Samsung, где поддержка Google Meet была прекращена в марте этого года. Для тех, кто привык использовать Google Meet на своих телевизорах, это новость может стать неприятной. Однако большинство пользователей предпочитают использовать для видеозвонков ноутбуки, планшеты или смартфоны, что делает прекращение поддержки на Android TV менее значимым событием. Тем не менее, тем, кто ценил возможность проводить видеоконференции на большом экране, придётся искать альтернативные решения.