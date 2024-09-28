Gemini Live — это улучшенная версия чат-бота Google, которая позволяет пользователям общаться с ИИ в реальном времени с помощью голосовых команд.

Google продолжает развивать свой искусственный интеллект, делая Gemini Live доступным для всех пользователей Android бесплатно. Раньше эта функция была доступна только по платной подписке Gemini Advanced, но теперь каждый пользователь Android может пользоваться преимуществами этой инновационной технологии.

Gemini Live — это улучшенная версия чат-бота Google, которая позволяет пользователям общаться с ИИ в реальном времени с помощью голосовых команд. В отличие от обычных текстовых чат-ботов, Gemini Live поддерживает свободный диалог, позволяя пользователям прерывать ИИ, менять тему разговора и получать голосовые ответы. Это делает общение с ИИ более естественным и удобным.

Одно из главных преимуществ Gemini Live — возможность поддерживать разговор без необходимости постоянно активировать ИИ командой «Окей, Google». Пользователи могут задавать дополнительные вопросы и даже прерывать ИИ, чтобы изменить направление беседы. Однако пока Gemini Live доступен только на английском языке и только на устройствах Android.

Gemini Live открывает новые возможности для пользователей, позволяя им использовать ИИ для мозгового штурма, обсуждения разных тем, проведения исследований и даже планирования встреч и поиска маршрутов. Google планирует расширить поддержку Gemini Live на другие языки и платформы, включая iOS, в ближайшее время.