Анонс Quest 3S вызвал положительные отзывы как среди экспертов, так и среди пользователей.

Компания Meta официально анонсировала свой новый VR-шлем Quest 3S, который поступит в продажу с 15 октября 2024 года по цене $299. Это устройство призвано сделать технологии виртуальной и смешанной реальности более доступными для широкой аудитории.

Основные характеристики Quest 3S:

Доступная цена. Quest 3S позиционируется как более доступная альтернатива Quest 3, который стоит $499. Новая модель будет продаваться по цене $299 за версию с 128 ГБ памяти и $399 за версию с 256 ГБ.

Дисплей и производительность. Quest 3S оснащён дисплеями с разрешением 1832 x 1920 пикселей на каждый глаз, что немного ниже, чем у более дорогой модели, но всё же обеспечивает высокое качество изображения. Устройство также поддерживает большинство функций, доступных в Quest 3, включая возможность использования смешанной реальности.

Комплектация. В комплекте с Quest 3S идут контроллеры и копия игры Batman: Arkham Shadow, что делает покупку ещё более выгодной. Это особенно привлекательно для новых пользователей, которые только начинают знакомство с VR-технологиями.

Простота использования. Quest 3S не требует подключения к компьютеру или внешним сенсорам, что делает его удобным и простым в использовании. Это автономное устройство, которое можно легко настроить и использовать в любом месте.

Анонс Quest 3S вызвал положительные отзывы как среди экспертов, так и среди пользователей. Многие отмечают, что доступная цена и богатый функционал делают этот шлем отличным выбором для тех, кто хочет попробовать VR без значительных финансовых вложений.