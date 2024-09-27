Игра погружает игроков в красочный и волшебный мир, населённый персонажами Internauts. Эти персонажи помогают игрокам справляться с реальными ситуациями и онлайн-рисками

Google и Roblox создали новую игру под названием «Be Internet Awesome World», которая станет частью образовательной программы Google «Be Internet Awesome». Игра будет доступна на платформе Roblox. В игре «Be Internet Awesome World» дети смогут изучать основы безопасности в интернете через серию мини-игр. Игры помогут детям научиться распознавать фишинговые атаки, правильно делиться личной информацией и вести себя вежливо в сети.

Игра погружает игроков в красочный и волшебный мир, населённый персонажами Internauts. Эти персонажи помогают игрокам справляться с реальными ситуациями и онлайн-рисками. Такой подход делает процесс обучения увлекательным и запоминающимся. Игра будет доступна на платформе Roblox, которая насчитывает около 80 миллионов активных пользователей ежедневно, большинство из которых — дети. Это позволит Google охватить широкую аудиторию и обучить детей важным навыкам безопасности там, где они уже проводят много времени.

Несмотря на положительные отзывы о новой инициативе, платформа Roblox ранее подвергалась критике за недостаточную безопасность для детей. Были случаи финансовой эксплуатации и другие проблемы, связанные с безопасностью.