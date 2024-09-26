Пользователи сообщают, что после установки Wear OS 5 на экране появляется чёрный экран с маленьким перечеркнутым значком Bluetooth внизу.

Недавно выпущенное обновление Wear OS 5 для устройств Pixel Watch и Pixel Watch 2 вызвало неожиданные проблемы у некоторых пользователей. После установки обновления устройства могут столкнуться с чёрным экраном и символом перечеркнутого Bluetooth, что делает их практически неработоспособными. Это состояние, известное как «soft-brick», требует сброса устройства до заводских настроек через режим Fastboot. Процесс сброса включает в себя потерю всех данных на устройстве и повторную настройку часов с нуля.

Google уже опубликовала инструкции по восстановлению работоспособности Pixel Watch. Чтобы восстановить работу устройства, необходимо выполнить следующие шаги:

Перезагрузить Pixel Watch, удерживая коронку и боковую кнопку около 20 секунд, пока не появится логотип Google.

Войти в режим Fastboot, одновременно нажав верхний левый и нижний правый углы экрана.

Выбрать режим восстановления (Recovery mode) и выполнить сброс данных/фабричных настроек.

Пока Google не выпустит исправление, рекомендуется воздержаться от обновления до Wear OS 5, чтобы избежать возможных проблем. Google активно работает над решением этой проблемы, и пользователи могут ожидать исправлений в ближайшее время.