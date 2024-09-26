Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Последнее обновление Wear OS 5 делает некоторые устройства Pixel Watch неработоспособными
Пользователи сообщают, что после установки Wear OS 5 на экране появляется чёрный экран с маленьким перечеркнутым значком Bluetooth внизу.

Недавно выпущенное обновление Wear OS 5 для устройств Pixel Watch и Pixel Watch 2 вызвало неожиданные проблемы у некоторых пользователей. После установки обновления устройства могут столкнуться с чёрным экраном и символом перечеркнутого Bluetooth, что делает их практически неработоспособными. Это состояние, известное как «soft-brick», требует сброса устройства до заводских настроек через режим Fastboot. Процесс сброса включает в себя потерю всех данных на устройстве и повторную настройку часов с нуля.

Google уже опубликовала инструкции по восстановлению работоспособности Pixel Watch. Чтобы восстановить работу устройства, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Перезагрузить Pixel Watch, удерживая коронку и боковую кнопку около 20 секунд, пока не появится логотип Google.
  • Войти в режим Fastboot, одновременно нажав верхний левый и нижний правый углы экрана.
  • Выбрать режим восстановления (Recovery mode) и выполнить сброс данных/фабричных настроек.

Пока Google не выпустит исправление, рекомендуется воздержаться от обновления до Wear OS 5, чтобы избежать возможных проблем. Google активно работает над решением этой проблемы, и пользователи могут ожидать исправлений в ближайшее время.

#bluetooth #pixel watch #wear os 5
Источник: androidpolice.com
+
Написать комментарий (0)
Redmi Watch 5 Lite будут выпущены 25 сентября
Обновление Wear OS 5 для Pixel Watch и Pixel Watch 2
Google начала распространять для умных часов Pixel Watch и Pixel Watch 2 новую версию ПО — WatchOS 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
8
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
4
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
3
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
9
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
2
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Путин инициирует финансовую поддержку для российских разработчиков видеоигр
+
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
Российские войска заняли ещё четыре квадратных километра в районе Угледара
1
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+
Ремейк Resident Evil Code: Veronica откладывается на несколько лет
+
Информатор рассказал о преимуществе Adreno 830 в составе Snapdragon 8 Gen 4 над предшественником
2
В России спроектировали современный шлифовальный станок для нужд машиностроения
2

Популярные статьи

В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
19
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
203
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
10
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
27
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
7
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
2

Сейчас обсуждают

Гниловод
07:19
теперь пока планету от фашистов не зачистят.
Президент Чехии порекомендовал Киеву смириться с потерей части территорий ради заключения мира
ИСКАНДЕР
07:14
Да им на западе не привыкать, и не только губами! )))
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Ссу на рекламистов
07:14
Васютин меня убедил. Бегу покупать. Цена вкусная, хорайзеном обмажусь, ммм, кайф))
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
Чatо -- Боt
07:14
Резюмируя: каклы, грошей нет, но вы - держитесь! З.Ы. "..."- Магазин «Пятерочка» в Судже представляет собой более значимый стратегический объект, чем Угледар или Торецк, поскольку он является символо...
The Times: Украинские военные опасаются, что Британии нечего больше дать ВСУ
Бот_Пригожина_03081
07:13
Могут дать напутствие - сдохнуть всем об Россию, чтобы нанести нашей стране ущерб.
The Times: Украинские военные опасаются, что Британии нечего больше дать ВСУ
ИСКАНДЕР
07:13
И не говори, чего только в западных изданиях не пишут! )))
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
ИСКАНДЕР
07:12
Ну хоть один ципсошник написал, что в западных изданиях много чуши, прозревать что ли начали? )))
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Чatо -- Боt
07:10
Некроина усё переможет, бо у просроченного Зели имеется целый мешок отборнейшего плана.
Киев разработал план «Б» для ведения боевых действий при уменьшении военной поддержки из США
ИСКАНДЕР
07:10
Так а чего хотел то? Зеленскому нужны граждане для "мясных" штурмов! Тебя для резерва держат. )))
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
ИСКАНДЕР
07:08
Про "Особенно китайские (J-20 и т.п.)" очень понравилось! Очень в точку! Ну хоть на остальные побоялся сослаться. )))
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем