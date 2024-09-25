Теперь пользователи могут выбирать между традиционным списком приложений и новым сеточным видом, который напоминает интерфейс Apple Watch.

В сентябре 2024 года компания Google начала распространять обновление Wear OS 5 для моделей часов Pixel Watch и Pixel Watch 2. Это обновление содержит множество новых функций и улучшений, которые ранее были доступны только на моделях Pixel Watch 3 и Galaxy Watch 6/Ultra. Одно из главных изменений — новый интерфейс для запуска приложений. Теперь пользователи могут выбирать между традиционным списком приложений и новым сеточным видом, который напоминает интерфейс Apple Watch. Сеточный вид позволяет быстрее находить нужные приложения благодаря более компактному расположению иконок.Обновление также включает в себя множество улучшений производительности и исправлений ошибок.

Вот некоторые из новых функций:

Медиа-переключатель — позволяет пользователям выбирать, на каком устройстве воспроизводить медиа, и отображает информацию о текущем контенте.

Панель конфиденциальности — в разделе «Настройки > Приложения и уведомления» теперь можно увидеть, какие разрешения используют приложения, например доступ к местоположению и микрофону.

Новые метрики для бега — включают время контакта с землёй, длину шага, вертикальные колебания и вертикальное соотношение. Эти данные помогут пользователям более точно отслеживать свои тренировки.

После установки обновления пользователи смогут загрузить новые версии приложений через Play Store. Среди них:

Улучшенные элементы управления камерой — теперь можно использовать часы как видоискатель и управлять съёмкой.

Функциональность Pixel Recorder — позволяет записывать аудио прямо с часов.

Обновление будет распространяться поэтапно в течение недели, начиная с 24 сентября 2024 года. Пользователи получат уведомление на своих устройствах, когда обновление станет доступным.