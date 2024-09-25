Эти улучшения будут доступны только на устройствах с Android 15, что связано с обновлениями API PDFRenderer, встроенного в новую версию операционной системы.

В сентябре 2024 года компания Google анонсировала важное обновление для файлового менеджера в операционной системе Android 15, которое предоставляет улучшенные возможности для работы с PDF-документами. Это обновление направлено на повышение удобства и функциональности приложения Files by Google, делая его более независимым от Google Drive.

Обновлённый файловый менеджер получит ряд новых инструментов для работы с PDF-документами, согласно информации, предоставленной Android Police. Среди них:

Масштабирование: возможность увеличивать и уменьшать масштаб документа для более удобного просмотра.

Выделение текста: функция выделения текста, которая облегчает копирование и цитирование информации.

Поиск по тексту: инструмент для поиска слов и фраз внутри документа, что особенно полезно при работе с большими файлами.

Разблокировка защищённых паролем PDF: возможность открывать PDF-документы, защищённые паролем, что добавляет уровень безопасности и удобства.

Ранее приложение Files by Google передавало обработку PDF-документов приложению Google Drive, что ограничивало его функциональность. Теперь же, благодаря обновлению, файловый менеджер сможет самостоятельно обрабатывать PDF-документы, что делает его более автономным. Эти улучшения будут доступны только на устройствах с Android 15, что связано с обновлениями API PDFRenderer, встроенного в новую версию операционной системы. Это означает, что пользователи предыдущих версий Android не смогут воспользоваться новыми функциями, что подчёркивает важность обновления до последней версии ОС.