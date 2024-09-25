Наушники Galaxy Buds FE взорвались в ухе девушки.

В сентябре произошёл инцидент, который привлёк внимание пользователей и экспертов по всему миру. Наушники Samsung Galaxy Buds FE, известные своей доступностью и качественным звуком, взорвались в ухе пользователя. Это привело к серьёзным последствиям для здоровья. Пользователь из Турции сообщил на форуме Samsung Community, что наушники Galaxy Buds FE взорвались в ухе его девушки. Из-за этого она потеряла слух. По словам пользователя, наушники были новыми и использовались с заводским зарядом, который составлял около 36%. Взрыв произошёл в левом наушнике, что подтверждают фотографии, опубликованные на форуме.

Samsung отреагировала на инцидент, предложив пользователю новую пару наушников в качестве жеста доброй воли. При этом компания опровергла утверждения о взрыве. Представители Samsung заявили, что наушники не взорвались, а лишь деформировались. Тем не менее, пользователь предоставил все необходимые документы, включая медицинское заключение, подтверждающее потерю слуха из-за взрыва.

Этот инцидент поднимает важные вопросы о безопасности использования беспроводных наушников и других электронных устройств. Вспоминая проблемы с батареями в смартфонах Galaxy Note 7, которые также взрывались, можно сделать вывод, что вопросы качества и безопасности остаются актуальными для компании. Случай с взрывом наушников Samsung Galaxy Buds FE является тревожным сигналом для всех пользователей и производителей электронных устройств. Он подчёркивает необходимость строгого контроля качества и безопасности продукции, а также прозрачности в общении с пользователями. В ближайшее время можно ожидать дальнейших расследований и, возможно, новых мер по обеспечению безопасности.