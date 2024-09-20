RCS предлагает множество преимуществ по сравнению с традиционными SMS. Среди них — групповые чаты, обмен высококачественными медиафайлами, GIF-анимации и уведомления о прочтении сообщений.

Google продолжает серию рекламных роликов “Best Phones Forever”, в которых с юмором сравниваются смартфоны Pixel и iPhone. В последнем видео Google приветствует iPhone в мире RCS (Rich Communication Services) — нового стандарта обмена сообщениями, который значительно улучшает качество общения между устройствами на Android и iOS. В ролике Pixel 9 и iPhone 15 Pro встречаются на сеансе терапии, где обсуждают свои проблемы с коммуникацией. iPhone сообщает Pixel, что перешёл на RCS, что позволяет ему делиться мемами с котиками и другими мультимедийными файлами с пользователями Android. Оба телефона радуются, что теперь они “на одной волне”, и завершают ролик серией случайных слов, символизирующих улучшенное взаимодействие.

RCS предлагает множество преимуществ по сравнению с традиционными SMS. Среди них — групповые чаты, обмен высококачественными медиафайлами, GIF-анимации и уведомления о прочтении сообщений. Google давно призывала Apple внедрить этот стандарт, и теперь, когда iPhone наконец-то поддерживает RCS, пользователи обеих платформ могут наслаждаться более качественным и удобным общением.

Серия “Best Phones Forever” началась в середине 2023 года и с тех пор регулярно выпускает ролики, в которых высмеиваются различные недостатки iPhone. В одном из первых видео Pixel 7 утешал iPhone, который был расстроен тем, что не может конкурировать с Pixel по качеству камеры и интеллектуальным функциям. Другие ролики высмеивали отсутствие USB-C у iPhone и слабую батарею.



