Эллис, ранее работавший над Destiny 2, сообщил сотрудникам Firewalk Studios, что он переходит на поддерживающую роль в компании

Руководитель проекта Concord, Райан Эллис, объявил о своём уходе с должности директора игры, что вызвало обсуждения в игровой индустрии. Это произошло на фоне неопределённости относительно будущего игры, которую сняли с продажи всего через две недели после релиза. Concord, многопользовательский шутер 5 на 5, был выпущен на PlayStation 5 и ПК, но столкнулся с серьёзными проблемами, включая низкие продажи и технические неполадки. В результате Sony приняла решение снять игру с продажи и предложить игрокам полный возврат средств.

Эллис, ранее работавший над Destiny 2, сообщил сотрудникам Firewalk Studios, что он переходит на поддерживающую роль в компании. В своём заявлении он отметил, что, несмотря на положительные отзывы о некоторых аспектах игры, другие элементы не оправдали ожиданий. Сотрудники студии Firewalk находятся в состоянии неопределённости, ожидая решения Sony о будущем игры и самой студии. Некоторые сотрудники уже начали искать новые возможности, обновляя свои резюме и портфолио. По сообщениям, часть команды считает, что массовые увольнения неизбежны, учитывая высокие затраты на содержание студии.

Есть также предположения, что Sony может поручить Firewalk разработку других проектов, однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. В то же время, некоторые сотрудники уже покинули студию, ожидая возможных компенсаций. Ситуация вокруг Concord и Firewalk Studios остаётся неопределённой. Игровое сообщество и сотрудники студии с нетерпением ждут дальнейших шагов от Sony. В любом случае, уход Райана Эллиса и снятие игры с продажи подчёркивают сложность и непредсказуемость игровой индустрии.