Разработчики признали, что из-за большой нагрузки на серверы игроки испытывали трудности с подключением к друзьям и потерей сохранений.

Студия Saber Interactive, разработчик игры Warhammer 40,000: Space Marine 2, объявила о планах внести множество улучшений и исправлений на основе отзывов игроков. Это заявление было сделано после успешного запуска игры, который получил высокие оценки критиков и привлек рекордное количество игроков. Одной из основных проблем, с которой столкнулись игроки, стали сложности с подключением к серверам. Разработчики признали, что из-за большой нагрузки на серверы игроки испытывали трудности с подключением к друзьям и потерей сохранений. В ответ на это Saber Interactive работает над увеличением мощности серверов и снижением нагрузки на них. Ожидается, что в ближайшее время выйдет крупное обновление, направленное на решение этих проблем.

Игроки также выразили недовольство эффективностью ИИ-ботов, что делало одиночные игры значительно сложнее. Разработчики объяснили, что такое поведение ботов было задумано, чтобы не затмевать игрока, но признали, что в некоторых случаях они могут быть слишком пассивными. В следующем обновлении планируется улучшить поведение ботов в боях с боссами и рассмотреть возможность повышения их полезности в определенных миссиях.

Кроме того, будет скорректирована сложность на уровне “Ветеран”, чтобы сделать его более справедливым для одиночных игроков. Разработчики обещают, что сложность останется высокой, но агрессивность ИИ будет немного снижена. Saber Interactive также рассматривает возможность добавления новых классов и оружия в будущем. В ближайших обновлениях игроки могут ожидать появления новых цветов брони и возможности кастомизации лиц своих персонажей. Однако введение ползунка поля зрения (FoV) пока под вопросом, так как разработчики считают, что это может ухудшить визуальное восприятие игры.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжает развиваться и улучшаться благодаря активной обратной связи от игроков. Разработчики из Saber Interactive демонстрируют готовность прислушиваться к сообществу и оперативно реагировать на его запросы. Остается надеяться, что предстоящие обновления сделают игру еще более увлекательной и комфортной для всех поклонников вселенной Warhammer 40,000.