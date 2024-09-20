На ежегодном мероприятии Geeked Week, организованном Netflix, объявили о выходе аниме-сериала «Devil May Cry» в апреле 2025 года.

Главный герой аниме — Данте, охотник на демонов с уникальными сверхъестественными способностями. В новом трейлере, представленном на Geeked Week, Данте демонстрирует свой фирменный красный плащ и белые волосы, а также мастерство владения мечом и стрельбы из двух пистолетов. В трейлере также можно увидеть сцены сражений с демонами, езду на мотоцикле и любимую пиццу Данте.

Режиссёром и продюсером аниме выступает Ади Шанкар, известный по работе над анимационным сериалом «Castlevania». Анимацией занимается студия Mir, которая ранее работала над такими проектами, как «Легенда о Корре» и «X-Men ’97». Сценарий написан Алексом Ларсеном в сотрудничестве с Шанкаром. На Geeked Week были представлены и другие интересные проекты. Например, второй сезон анимационного сериала «Arcane», основанного на игре League of Legends, выйдет в трёх частях в ноябре 2024 года. Также был показан первый тизер анимационного сериала «Splinter Cell: Deathwatch», где главного героя Сэма Фишера озвучивает Лив Шрайбер.

Поклонников также ждёт новый анимационный фильм по вселенной «Ведьмака», который выйдет в феврале 2025 года, и второй сезон «Castlevania: Nocturne», запланированный на январь 2025 года. Аниме «Devil May Cry» обещает быть захватывающим и динамичным, сохраняя все элементы, которые сделали оригинальную игру такой популярной. Фанаты могут ожидать множество экшен-сцен, фирменный юмор Данте и эпические сражения с демонами. Осталось дождаться апреля 2025 года, чтобы увидеть всё это своими глазами.