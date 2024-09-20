Суд постановил, что Европейская комиссия допустила ошибки в оценке условий рекламных контрактов Google

Google добилась важной победы в суде, отменив штраф в размере 1,5 миллиарда евро, который был наложен Европейской комиссией в 2019 году. Суд Европейского Союза признал, что в первоначальном решении были допущены процедурные ошибки, что и стало причиной отмены штрафа. Штраф был наложен за нарушение антимонопольного законодательства в связи с рекламной платформой AdSense. Европейская комиссия утверждала, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, ограничивая возможности конкурентов размещать рекламу на сайтах издателей. В частности, Google обвиняли в том, что компания навязывала издателям условия, которые препятствовали размещению рекламы конкурентов.

Суд постановил, что Европейская комиссия допустила ошибки в оценке условий рекламных контрактов Google. В частности, суд указал, что комиссия не смогла доказать, что условия контрактов действительно препятствовали инновациям и укрепляли доминирующее положение Google на рынке. В результате, суд отменил штраф, наложенный на компанию.Google приветствовала решение суда, отметив, что дело касалось ограниченного аспекта их бизнеса, который был изменён ещё в 2016 году. Представители компании выразили удовлетворение тем, что суд признал ошибки в первоначальном решении и отменил штраф.

Несмотря на эту победу, Google продолжает сталкиваться с антимонопольными расследованиями как в Европе, так и в США. Европейская комиссия уже начала новое расследование в отношении рекламных технологий Google, и не исключено, что в будущем компания может столкнуться с новыми штрафами и ограничениями.