Google готовит к выпуску новую версию операционной системы Android 15 для устройств Pixel. Ожидается, что обновление станет доступно 15 октября 2024 года. Новые функции:
- Private Space — новая функция для защиты конфиденциальных приложений. Позволяет пользователям хранить чувствительные данные в отдельном, защищённом пространстве.
- Спутниковая связь — поддержка спутниковой связи для совместимых устройств, что обеспечивает связь даже в отдалённых районах без покрытия сотовой сети.
- Улучшенные функции камеры — включают управление HDR, улучшение качества звука и улучшенные возможности съёмки в условиях низкой освещённости.
- Новые способы защиты уведомлений — теперь пользователи могут более эффективно защищать свои уведомления от посторонних глаз.
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Обновление Android 15 будет доступно для всех совместимых устройств Pixel. Чтобы проверить доступность обновления, перейдите в «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить». Перед началом обновления убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi и имеет достаточный заряд батареи.