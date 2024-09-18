После того как все функции Meet будут добавлены в Duo, приложение будет переименовано в Google Meet

Google продолжает улучшать свои сервисы, и на этот раз компания решила объединить два популярных приложения для видеосвязи — Google Meet и Google Duo. Это позволит создать единую платформу для видеозвонков и онлайн-встреч, что упростит жизнь пользователям и улучшит их опыт взаимодействия с сервисами Google.

В ближайшее время Google начнёт добавлять функции Meet в приложение Duo. Пользователи Duo смогут не только совершать видеозвонки, но и планировать встречи, использовать виртуальные фоны, включать субтитры и многое другое. При этом все текущие функции Duo, такие как возможность звонков по номеру телефона или электронной почте, а также использование фильтров и эффектов, останутся доступными.

После того как все функции Meet будут добавлены в Duo, приложение будет переименовано в Google Meet. Это позволит создать единое решение для всех видов видеосвязи, будь то личные звонки или деловые встречи. Пользователям не придётся скачивать новое приложение, поскольку все данные, включая историю разговоров и контакты, будут сохранены.

Объединение Duo и Meet принесёт множество преимуществ. Во-первых, это упростит использование сервисов Google для видеосвязи, поскольку пользователям не придётся переключаться между двумя приложениями. Во-вторых, новые функции Meet, такие как планирование встреч и использование виртуальных фонов, сделают видеозвонки более удобными и функциональными.